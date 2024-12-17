TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölüm, Sürücü 45 Yıla Kadar Hapis İle Yargılanıyor - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölüm, Sürücü 45 Yıla Kadar Hapis İle Yargılanıyor

TEM Otoyolu\'nda Kaza: 2 Ölüm, Sürücü 45 Yıla Kadar Hapis İle Yargılanıyor

TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sanık 45 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

17.12.2024 16:03
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TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarparak 2 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Sanık ve hayatını kaybeden 2 arkadaşının alkollü oldukları öğrenilirken, cumhuriyet savcısı mütalaasında sürücünün 5 yıl 2 aydan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Orkun U. (32) idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde giden Muhammed A. (44) hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı DAF marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Otomobilde bulunan yolcular Serdar Küçük (30) ve Salih Çil (29) araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar hayatlarını kaybederken, sürücü Orkun U. ise hastaneye kaldırıldı. Orkun U., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ortalık toz duman oldu"

Kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Orkun U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tır sürücüsü Muhammed A. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tanık olarak dinlenen tır sürücüsü Muhammed A., "İstanbul istikametinde giderken, otomobil dorsemin altına girdi. Ortalık toz duman oldu. Hemen 112'yi aradım. Kaza anı öncesinde bahse konu olan aracı görmemiştim, hızını bilmiyorum. Yol çok kalabalıktı. Beni sollayan tırı olayın şoku ile fark etmedim. Kaza yapan aracın başına gittiğimde otomobil sürücüsü de aşağıya indi ve arkadaşına 'uyan kardeşim' şeklinde sözler söylüyordu" dedi.

"Müvekkilim arkadaşının ısrarı ile yola çıkıyor"

Otomobilde bulunan 3 kişinin de alkollü olduğunu söyleyen sanık avukatı Mehmet Berat Koktay, "Müvekkilim arkadaşının ısrarı ile yola çıkıyor. Müvekkilim yoğun alkol etkisinde değil, tanığın 'uyan kardeşim' demesinden de bellidir. 3 arkadaş olay öncesinden yaklaşık 4 saat beraber vakit geçirmişlerdir, beraber alkol almışlardır. Olası kastla öldürme ve bilinçli taksir suçu oluşmadığı ortadadır" şeklinde konuştu.

"Sanık tüm trafik kurallarını ihlal etmiştir"

Maktul Çil'in aile avukatı Burak Yardımoğlu ise, "Olayda bakılması gereken ihlal edilen trafik kuralları ve sürücünün alkollü olmasıdır. Sanık tüm kuralları ihlal etmiştir. Maktullerin ve sanığın arkadaş olması bir şeyi değiştirmez. Olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 5 yıl 2 aydan 45 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, 2 kişinin ölümü için ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Aracın içinde ben de ölebilirdim"

Savunması için söz hakkı verilen sanık Orkun U. ise, "Araçta bulunan 2 arkadaşımla beraber alkollüydük. Çarptığım tırı görmedim. Makas atarak kesinlikle gitmedim. Frene basmamak gibi bir durum olmamıştır. Sağa çekmek istedim ancak tırı görüp vurmam bir oldu. Aracın içinde ben de ölebilirdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölüm, Sürücü 45 Yıla Kadar Hapis İle Yargılanıyor - Son Dakika

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