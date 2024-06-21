TEM Otoyolu'nda kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda kaza: 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına savruldu. Otomobil defalarca takla atarak 200 metre savruldu ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.06.2024 11:40
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına savruldu. Defalarca takla atarak 200 metre savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için memleketlerinden dönen Cem Yiğit yönetimindeki 16 AE 382 plakalı otomobil, Batı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken otomobil, yeşil alanda defalarca takla attı. Meydana gelen kazada adeta kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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