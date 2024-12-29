TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Köpeğini Bırakmadı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Köpeğini Bırakmadı

TEM Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Köpeğini Bırakmadı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda cip bariyere çarptı, sürücü köpeğini bırakmadı, 1 kişi yaralandı.

29.12.2024 15:42
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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