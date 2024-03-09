TEM Otoyolu\'nda panelvan tıra çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını gasp eden şüpheliler Şişli'de yakalandı

Bağcılar'da bir iş yerine silahla girerek çalışanlardan 10 bin lira gasp eden 2 şüpheli, Şişli'de yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi. Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı olduğu ve arandığı belirlendi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.