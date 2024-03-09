TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan ve ikiye bölünen panelvanda ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Kaşıkcı (50) idaresindeki 06 BHR 104 plakalı Fiat marka panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki 06 NP 479 plakalı Ford marka traktör yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı tırın dorsesinde takılı kaldı. Yola savrulan panelvana G.D. kontrolündeki 17 AFC 031 plakalı tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Ali Kaşıkcı hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaşıkcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaşıkcı'nın cenazesi Kayseri'ye gönderildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu'nda panelvan tıra çarptı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmada, U.D. isimli zanlıyı tespit etti. Yakalanan zanlının toplamda 31 suç kaydı olduğu belirlendi. U.D., tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir lokantanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının lokantanın ocağından kaynaklandığı belirtilirken, çalışanlar yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale etmiş ve kısa sürede kontrol altına almıştır.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'ın Kuyubaşı Mahallesi'nden kent merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobil, Köprülü Kavşak'ta virajı alamayarak refüje çıktı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bağcılar'da bir iş yerine silahla girerek çalışanlardan 10 bin lira gasp eden 2 şüpheli, Şişli'de yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi. Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı olduğu ve arandığı belirlendi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Bitlis'in Mutki ilçesinde, kaçırdığı kızın evini basan bir şahıs, 3 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen Feray Balkan'ın ailesinin evine taziye ziyaretleri sürüyor. Balkan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri için bekletilirken, olayın ardından gözaltına alınan eski eşi ise astsubay olduğu öğrenildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çamaşır kurutma makinesindeki arıza sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?