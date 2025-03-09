Tepecik\'te Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet karayolunun 3. kilometresinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen sazlıktaki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA