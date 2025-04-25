Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılında tüm yurtta milli mücadele şuuruyla coşkuyla kutlanırken CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin kutlamasındaki skandal görüntüler tepki çekti.

SKANDAL DANSI ÇOCUKLARA İZLETTİLER

Biri yarı çıplak kadın biri erkek olmak üzere iki dansçının, gece kulüplerinde sergilenmesiyle bilinen, direğe tırmandığı dans gösterisi çocuklara izletildi. Günün anlam ve öneminden çok uzak çocukların ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bir gösteriye sosyal medya vatandaşlardan tepki yağdı.

KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğin müfettiş talebi sonrası, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.