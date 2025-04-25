Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler - Son Dakika
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Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

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Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Asuva Park'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sahnelenen bir performans tepki çekti. 'Direk dansı' olarak yorumlanan gösteriyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

25.04.2025 09:28
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılında tüm yurtta milli mücadele şuuruyla coşkuyla kutlanırken CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin kutlamasındaki skandal görüntüler tepki çekti.

SKANDAL DANSI ÇOCUKLARA İZLETTİLER

Biri yarı çıplak kadın biri erkek olmak üzere iki dansçının, gece kulüplerinde sergilenmesiyle bilinen, direğe tırmandığı dans gösterisi çocuklara izletildi. Günün anlam ve öneminden çok uzak çocukların ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bir gösteriye sosyal medya vatandaşlardan tepki yağdı.

KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğin müfettiş talebi sonrası, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler
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Son Dakika 3.Sayfa Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ercan Bey:
    Çocuklarımızın ahlakını bozmaya yemin etmişler. Her şeyde olduğu gibi toplum bu rezilliği de unutur... 39 2 Yanıtla
  • Dilek Haliss:
    İşte Chp zihniyeti daha ne olacaktı ki her şey çok güzel olacak kafası bu kadar oluyor işte .. 26 5 Yanıtla
  • SERDAR MERTEK:
    23 nisanı yalnızca çocuklar kutlamamış anlaşılan :) 21 3 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bunun vebali bunlara oy verenlere yaziliyor chp eski türk ahlagini bitirmeye yemin etmiş galiba insanli saptiriyorlar 14 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya sizde hiç utanma arlanma yok mu, çoluk çocuğa bu sapıklık izlettiriliyor. Sizin aydınlık (!) görüşünüz batsın. 9 1 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Cumhuriyet laiklik=direk dansı 8 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    izleyenlerde halinden çok memnun,bı daha,bı daha diye tezahürat yaptılarmı ki.kızın annesi babası da bayağı gururlanmıştır herhalde 3 0 Yanıtla
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