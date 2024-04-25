Terlikle araç kullanmak yasak değil ancak kazaya davetiye çıkarıyor - Son Dakika
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Terlikle araç kullanmak yasak değil ancak kazaya davetiye çıkarıyor

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Havalar ısındı, terlikle araç kullananlar arttı. Terlikli ve alkollü direksiyon başına geçince kaza kaçınılmaz oldu. Hatalı sollama yapan terlikli sürücü kazaya sebep oldu, 1.5 promil alkollü çıktı. Terlikle araç kullanmanın sürüş becerilerini olumsuz etkileyebileceği ve sürüş güvenliğini azaltabileceği düşünülüyor.

25.04.2024 11:42
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Terlikle araç kullanmak yasak değil ancak kazaya davetiye çıkarıyor

Havalar ısındı, terlikle araç kullananlar arttı

Terlikli ve alkollü direksiyon başına geçince kaza kaçınılmaz oldu

Hatalı sollama yapan terlikli sürücü kazaya sebep oldu, 1.5 promil alkollü çıktı

BURSA - Bursa'da terlikle araç kullanıp hatalı sollama yapan sürücü kontrolden çıkıp aynı yönde ilerleyen bayan sürücünün kullandığı otomobile çarptı. 1.5 promil alkollü çıkan sürücünün kullandığı araç kiralık çıkarken, ayağındaki terliklerle araç sürmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sollama yapmak isteyen Hüseyin B., idaresindeki 07 BIC 807 plakalı otomobilin kontrolünü kaybedip, aynı yönde ilerleyen M.Ş. idaresindeki 34 EFY 400 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplere yaptıkları alkol testinde Hüseyin B.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu tespit etti. Öte yandan aracında kiralık olduğu öğrenilirken, sürücüye alkollü araç sürmekten işlem yapılıp araçta trafikten men edildi.

Yaz aylarının yaklaşması, havaların ısınması dolayısıyla terlikle araç kullananların artması akıllara terlikle araç kullanmanın yasak mı? ve cezası olup olmadığı sorusunu getiriyor. Yaz tatilinde tatilcilerin sıkça tercih ettiği giyim kombinasyonunun bir parçası olan terlik, araç kullanımında zaman zaman olumsuzluklar ortaya çıkarabiliyor. Terlikle araba kullanmak cezai yaptırımlar arasında yer almıyor. Ancak sürücülerin ayaklarını rahat ettirmek için terlik giymesinin veya çıplak ayakla araç kullanmanın sürüş becerilerini olumsuz etkileyebileceği ve sürüş güvenliğini azaltabileceği düşünülüyor. Emniyet yetkilileri "genel olarak, sürüş sırasında dikkatli ve güvenli olmak önemlidir. Uygun ayakkabı giymek, sürüş becerilerinizi en üst düzeye çıkarır ve yaşanabilecek bir kaza durumunda ayaklarınızı korur" şeklinde görüş bildiriyor"

Terliğin öncelikle debriyaj, fren ve gaz pedalların altına kaçması en önemli risk daha önemlisi ayağı rahat saran bir ayakkabının gazı, freni hissetmesiyle terliğin hissetmesinin farklı olması.

Bir üçüncü riskte terlik giyen kişilerin sürüş esnasında terliği koltuğun altına bırakarak çıplak ayakla sürmeye devam etmeleri. Çıplak ayak riski terlikle araç kullanmaktan 1 kademe daha önde çünkü sürücü çıplak ayak bastığı anda pedalları tam kavrayamadığı gibi debriyaj, fren ve gaz ayarını da düzgün yapamıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terlikle araç kullanmak yasak değil ancak kazaya davetiye çıkarıyor - Son Dakika

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