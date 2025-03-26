Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana - Son Dakika
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Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana

Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan ardından bu paylaşımları nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, Saraçhane'de protestoculara...

26.03.2025 14:45
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Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana

İSTANBUL - Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan ardından bu paylaşımları nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, Saraçhane'de protestoculara seslenen Özgür Özel ve İmamoğlu ailesinin bulunduğu otobüsün üzerinde yer alması tepkilerine neden oldu. Eda Ezgi Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa çağırmıştı. Saraçhane'de davetin ardından bir araya gelen protestocular zaman zaman taşkınlık çıkarırken, polisle çatışmıştı.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kiraz suikastını öven Yıldız Saraçhane'de

Yaklaşık 1 haftadır Özgür Özel, izinsiz gösteri yapan protestoculara seslenirken, dün akşam yanında bulunan bir terör propagandacısı dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kiraz suikastine yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapan ve paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Eda Ezgi Yıldız, konuşması esnasında Özgür Özel'in ve İmamoğlu ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldı. Yıldız'ın, Özel ve İmamoğlu ailesiyle aynı karede olması dikkatlerden kaçmazken, çok sayıda vatandaş ise tepki gösterdi.

İBB çalışanı Yıldız, saldırıyı övücü paylaşımın ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Eda Ece Yıldız, terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti. İBB çalışanı Yıldız, paylaşımın ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış daha sonra tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra terör propagandacısı Yıldız, CHP Milletvekili Gökhan Günay'ın danışmanı olarak işe başlamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana - Son Dakika

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