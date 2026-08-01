Ters şeride giren araç takla attı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, ters şeride giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza yaparak araç ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 112 Evler Yolu üzerinde meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen 20 AOR 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol ortasında ters döndü.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.