Ters Şeritte Giden Sürücü Tehlike Yarattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir sürücü, kendisinin de diğer sürücülerin de canını tehlikeye atarak trafikte ters şeritte ilerledi, sapağa da ters yönden giriş yaptı.

Eskişehir - Bozüyük kara yolunda yol çalışması nedeniyle tek şeritte düşen yolda diğer sürücülerin canını hiçe sayarak ters yönde ilerleyen cip tehlike saçtı. Sabah saatlerinde Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ne dönmek için tek şeritli yolda ters yönde girerek ilerleyen cip adeta kazaya davetiye çıkarttı. Aracındaki dörtlü lambaları yakarak ilerleyen sürücü, karşıdan gelen diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında uzun süre ters şeritten ilerleyip Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi sapağına da ters yönden giriş yaptı. - ESKİŞEHİR