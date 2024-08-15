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Ters yönde 2 kilometre gitti, trafiği birbirine kattı...O anlar kamerada

Yürekleri ağza getiren o anlar kameraya kaydedildi

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli yönüne ters şeritten giden hafif ticari araç trafiği felç etti. Trafik ekiplerinin kontrol noktasında da dur ihtarına uymayan sürücü kayıplara karıştı.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden Nazilli istikametine doğru bir aracın ters şeritten gittiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Dallıca Mahallesi girişindeki kontrol noktasında aracı durdurmak istemelerine rağmen 03 EE 838 plakalı hafif ticari araç sürücüsü 'dur' ihtarına karşılık vermeyerek kaçtı. o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Pes dedirten görüntü

Karayolundaki diğer araçların gecenin karanlığında kendi şeridinde seyreden araçla karşı karşıya gelmelerine rağmen faciadan dönülmesi teselli olurken görüntü kayıtları da polislere teslim edildi. Uzun uğraşlara rağmen bulunamayan sürücünün plakasına dur ihtarına uymamak, trafikte ters şeritte seyretmek gibi farklı maddelerden yüklü miktarda ceza yazıldığı öğrenildi.