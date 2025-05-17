Ticaret Bakanlığı bazı bebek ürünlerini toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.

Buna göre; "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi:

"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."

ÜRÜN GRUBU: Askılı Taşıyıcılar

FİRMA: Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Tic. A.Ş.

FİRMA ADRESİ: Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/2 Çankaya Ankara

MARKA: Duux

ÜRÜN ETİKET ADI: Roona Kanguru Gri

ÜRÜN TANIMI: Kanguru

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Bağlama Sistemleri

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 26.09.2024

İLGİLİ MEVZUAT

7223 Sayılı Kanun, Çocuk Kullanım Ve Bakım Eşyaları - Bebek Taşıma Araçları - Güvenlik Gereklilikleri Ve Deney Yöntemleri - Bölüm 2: Yumuşak Taşıma Aracı Bs En 13209 - 2: 2016

ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu

FİRMA: Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketine

FİRMA ADRESİ: Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter İş Hanı Blok No:6 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

MARKA: Bella Maison

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Barkod No: 8681790062618

ÜRÜN ETİKET ADI: ÜRÜN TANIMI: Bella Maison Marka Black Oud Oda Kokusu(Barkod No: 8681790062618)

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 02.05.2025

İLGİLİ MEVZUAT

7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu , Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik