Ticaret Bakanlığı bazı bebek ürünlerini toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.
Buna göre; "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi:
"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."
ÜRÜN GRUBU: Askılı Taşıyıcılar
FİRMA: Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Tic. A.Ş.
FİRMA ADRESİ: Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/2 Çankaya Ankara
MARKA: Duux
ÜRÜN ETİKET ADI: Roona Kanguru Gri
ÜRÜN TANIMI: Kanguru
MENŞE ÜLKE: Türkiye
TAŞIDIĞI RİSKLER: Yaralanmalar
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Bağlama Sistemleri
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 26.09.2024
İLGİLİ MEVZUAT
7223 Sayılı Kanun, Çocuk Kullanım Ve Bakım Eşyaları - Bebek Taşıma Araçları - Güvenlik Gereklilikleri Ve Deney Yöntemleri - Bölüm 2: Yumuşak Taşıma Aracı Bs En 13209 - 2: 2016
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
FİRMA: Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketine
FİRMA ADRESİ: Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter İş Hanı Blok No:6 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul
MARKA: Bella Maison
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Barkod No: 8681790062618
ÜRÜN ETİKET ADI: ÜRÜN TANIMI: Bella Maison Marka Black Oud Oda Kokusu(Barkod No: 8681790062618)
MENŞE ÜLKE: Türkiye
TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 02.05.2025
İLGİLİ MEVZUAT
7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu , Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
Son Dakika › 3.Sayfa › Ticaret Bakanlığı bazı bebek ürünlerini toplatma kararı aldı - Son Dakika
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