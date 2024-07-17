Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyonlarda 72 Milyon Liralık Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyonlarda 72 Milyon Liralık Araç Ele Geçirildi

Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.

17.07.2024 10:09
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira değerinde araç ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.

Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyonlarda 72 Milyon Liralık Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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