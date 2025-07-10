TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar? - Son Dakika
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TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?

TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
10.07.2025 01:44
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Fahrettin Altun'un İletişim Başkanı olarak atanmasıyla merak edildi. Peki TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar? İşte detaylar...

Fahrettin Altun, İletişim Başaknlığı görevini Burhanettin Duran'a devrederken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK? Başkanı olarak atandı. Peki TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?

TİHEK NEDİR?

TİHEK, açılımıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve bu konularda eşitliğin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kamu kurumudur. 20 Nisan 2016 tarihinde 6701 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

TEMEL GÖREVLERİ

TİHEK'in başlıca görevleri üç ana başlık altında toplanabilir:

İnsan Haklarını Korumak ve Geliştirmek: Kurum, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Bu kapsamda, insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları inceler, raporlar hazırlar ve farkındalık çalışmaları yürütür.

Ayrımcılıkla Mücadele Etmek: TİHEK, yaş, cinsiyet, inanç, dil, ırk, sağlık durumu, engel veya görüş gibi temellere dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması için çalışır. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edilen durumlarda şikayetleri değerlendirir ve gerekli kararları alır.

İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Etmek (Ulusal Önleme Mekanizması - UÖM): Kurum, ulusal önleme mekanizması (UÖM) görevini üstlenerek, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu yerlere (ceza infaz kurumları, göçmen merkezleri, çocuk ıslahevleri vb.) düzenli ve habersiz ziyaretler gerçekleştirir. Bu ziyaretlerle işkence ve kötü muamele risklerini ortadan kaldırmayı, şeffaflığı sağlamayı ve uluslararası standartlara uyumu denetlemeyi amaçlar.

TİHEK, bu görevlerini yerine getirirken idari ve mali açıdan özerk hareket eder. Kamu ve özel sektör kurumlarında eşitlik ilkesine aykırı uygulamaları araştırır, insan hakları eğitimi ve farkındalık çalışmaları yapar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur ve raporlar yayımlar.

3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar? - Son Dakika

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