TikTok Etkileyicisi ve Yazar/Yönetmen Eva Evans Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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TikTok Etkileyicisi ve Yazar/Yönetmen Eva Evans Hayatını Kaybetti

29 yaşındaki Eva Evans'ın ölüm haberi, kız kardeşi Lila Joy tarafından Instagram'da paylaşıldı. Ölüm nedeni belirtilmese de, Lower Manhattan'da bir anma töreni düzenleneceği duyuruldu. Evans, yükselen bir film yapımcısı olarak TikTok'ta 305,000'den fazla takipçiye sahipti ve 'Club Rat' adlı beş bölümlük bir dizi yayınlamıştı.

22.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:52
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TikTok etkileyicisi veyazar/yönetmen olan Eva Evans, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Evans'ın ölüm haberi, kız kardeşi Lila Joy tarafından Pazar günü Instagram'da yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Joy,kardeşinin gülümseyerek dans ettiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberi aldı," diye yazdı. Joy, "24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum," diye ekledi.

Ölüm nedeni belirtilmese de, Joy Salı günü Lower Manhattan'da düzenlenecek bir anma töreni duyurdu. "Keşke Eva şimdi burada olsaydı, çünkü onun söyleyeceği şeyleri söylemek bana daha doğru gelecekti," dedi ve ekledi, "Birkaç günü planlamak için bu mesajı kısa tutuyorum ama Eva'nın bana ne kadar önemli olduğunu ve onsuz dünyanın ne kadar farklı olacağını size daha fazla anlatacağım."

Yorumlar bölümü, Evans'ı tanıyanların sevgi ve destek mesajlarıyla doluydu. Bir kişi, "Kaybın tarifsiz, onun parlaklığını ve iyiliğini tanıma şansı bulanlar için de öyle, ama aynı zamanda onun olmadığı bir dünya, olması gerektiği gibi değil," yazdı. Bir başkası, "Çok üzgünüm, başınız sağ olsun. O benzersiz biriydi. Sanatı ve hikayeleri zor zamanlarda birçok New Yorkluya neşe ve mizah getirdi. Bu simge çok özlenecek," diye ekledi.

Evans, yükselen bir film yapımcısı olarak New York City'deki yaşamı hakkında sık sık paylaştığı TikTok'ta 305,000'den fazla takipçi toplamıştı. Geçen yıl, yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı beş bölümlük "Club Rat" serisini Prime Video'da yayınladı. Prodüksiyon Haziran 2023'te sona erdiğinde, "Hem ekran sihirbazlığı yaratan hem de çekimleri unutulmaz ve özel bir deneyim haline getiren oyuncu kadrosu ve ekibe bayılıyorum! HEPİNİZİ SEVİYORUM!!" diye yazdı Instagram'da.

"Club Rat" serisinin ilk bölümü Evans'ın YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilirken, tüm seri Prime Video üzerinden satın alınabilir.

TikTok fenomeni, yazar ve yönetmen Eva Evans 23 yaşında hayatını kaybetti
TikTok fenomeni, yazar ve yönetmen Eva Evans 23 yaşında hayatını kaybetti
TikTok fenomeni, yazar ve yönetmen Eva Evans 23 yaşında hayatını kaybetti
TikTok fenomeni, yazar ve yönetmen Eva Evans 23 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa TikTok Etkileyicisi ve Yazar/Yönetmen Eva Evans Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok Etkileyicisi ve Yazar/Yönetmen Eva Evans Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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