Hatay'da Tiktok üzerinden yayın açan ve takipçi kazanma uğruna 'Devlet benim' diyerek şehitlere, polise ve devlete küfreden şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde ters kelepçe yapılarak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devletine, devletin kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen Mehmet Uğur Yumuşak isimli şahıs, polis ekipleri tarafından ters kelepçe yapılarak evinde yakalanmıştı. 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret suçundan 3 suç kaydı bulunan şahsın; geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe küfrederek, "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleri hayrete düşürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Şüphelinin; görüntüleri çektiği esnada herhangi bir uyarıcı madde kullanmadığı ve amacının söylemleriyle takipçi sayısını arttırmak olduğu öğrenildi.