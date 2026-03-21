Tıp Öğrencisi Yaren Mercan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
21.03.2026 14:14
Kayseri'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu tıp öğrencisi Yaren, hekim önlüğüyle uğurlandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren tıp fakültesi ögrencisi Yaren, hekim önlüğü ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren Mercan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hekim önlüğü ile son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Yaren Mercan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine konulan hekim önlüğü de görenlerin yüreğini burktu. Cenaze namazına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yaren'in ailesi ve hekim önlüğü giyen okul arkadaşları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Talas, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:26:10. #.0.5#
