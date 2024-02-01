 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi.

01.02.2024 18:57  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu istikametinden Şehzadeler istikametine seyir halindeki 45 AOD 325 plakalı H.Ç. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 35 DT 286 plakalı M.S. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole doğru takla atarak ters durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2'si çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement