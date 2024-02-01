Tır ile çarpışan otomobil takla attı: 7 yaralı
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu istikametinden Şehzadeler istikametine seyir halindeki 45 AOD 325 plakalı H.Ç. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 35 DT 286 plakalı M.S. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole doğru takla atarak ters durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2'si çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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