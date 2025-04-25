Tır İnternet Tellerine Takıldı, Yol Kapandı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde fore kazık makinesi taşıyan tır, yol kenarındaki tellere takıldı. Kopan teller nedeniyle internet giderken, kapanan yol nedeniyle trafik felç oldu.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesine fore kazık makinesi taşıyan 06 FDK 355 plakalı tır, Kumluca beldesi Hisarköyü Değirmenyanı mevkisinde internet kablolarına takıldı. Kablolar koparken direkler ise yıkıldı. Yola devrilen direkler nedeniyle bölgedeki internet gitti, yol trafiğe kapandı. Her iki yönde tafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve kurum görevlileri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından tır yoluna devam ederken, yol yeniden çift yönlü ulaşıma açılabildi - BARTIN