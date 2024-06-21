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Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

BURSA - İzmir'den yakıt dolu tankeri Hatay'a sevk ederken Bursa'da kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamaması üzerine harekete geçen ekipler sürücünün araçta öldüğünü tespit etti.

Bir sevkiyat firmasında şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Ramazan Raşit, İzmir'den Hatay'a yakıt dolu tankeri götürürken Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdi. Araçta dinlenen Raşit bir süre sonra fenalaştı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan firma yetkilileri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracı bulan jandarma savcılık kararı ile Tırın içine girdi. Talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, savcılık incelemesinin ardından Raşit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.