Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

Geniş Video İzle

Bir sevkiyat firmasında çalışan tır şoförü Ramazan Raşit, İzmir'den Hatay'a yakıt dolu tankeri götürürken Bursa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan araştırmada, Raşit'in araçta öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve Raşit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

21.06.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu

BURSA - İzmir'den yakıt dolu tankeri Hatay'a sevk ederken Bursa'da kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamaması üzerine harekete geçen ekipler sürücünün araçta öldüğünü tespit etti.

Bir sevkiyat firmasında şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Ramazan Raşit, İzmir'den Hatay'a yakıt dolu tankeri götürürken Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdi. Araçta dinlenen Raşit bir süre sonra fenalaştı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan firma yetkilileri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracı bulan jandarma savcılık kararı ile Tırın içine girdi. Talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, savcılık incelemesinin ardından Raşit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Kalp Krizi, Bursa, Hatay, İzmir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
17:46 Putin, Batı’ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz Putin, Batı'ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:48 Manisa ve Uşak’ta orman yangını 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi Manisa ve Uşak'ta orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
18:28 İstanbul’da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 22:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tır şoförü sevkiyat yaparken öldü, cansız bedeni 2 gün sonra araçta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement