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Tır üzerindeki direklerin devrilerek zarar verdiği araç sahibinden 'Muhatabım kim' tepkisi - Son Dakika
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Tır üzerindeki direklerin devrilerek zarar verdiği araç sahibinden 'Muhatabım kim' tepkisi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tırın üzerindeki demir direklerin yola devrilmesi sonucu 2 otomobile zarar verildi. Zarar gören araç sahibi, 'Muhatabım kim onu öğrenmek istiyorum' diyerek tepki gösterdi.

Tır üzerindeki direklerin devrilerek zarar verdiği araç sahibinden \'Muhatabım kim\' tepkisi
20.12.2023 - 20:52,
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Tır üzerindeki direklerin devrilerek zarar verdiği araç sahibinden "Muhatabım kim" tepkisi

Tırın üzerindeki demir direkler otomobillerin üzerine devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönmekte olan tırın üzerindeki demir direkleri, halatın kopmasıyla yola devrildi. Direkler yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile zarar verdi. Aracı zarar gören bir kişi, "Muhatabım kim onu öğrenmek istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Tınaztepe Caddesi'ne çıkan Gürsel Güler'in kullandığı 007 LAZ 96 dorse plakalı tır, kavşaktan dönmek isterken üzerindeki demir direkler yola devrildi. Bağlı bulunduğu halatların kopması sonucu büyük bir gürültüyle yola devrilen direkler, yol kenarında park halinde bulunan 07 LB 950 ve 07 LZ 880 plakalı otomobillere zarar verdi.

Otomobilin camından dışarı çıktı

Demir direklerden 2 tanesinin 07 LB 950 plakalı otomobilin yan camından girip ön konsoluna da zarar verdikten sonra ön camından dışarı çıktığı ve araca büyük çapta zarar verdiği görülürken, 07 LZ 880 plakalı otomobile de arka kısmından zarar verdiği gözlendi.

Devrilen direkler vinçle yüklendi

Aydınlatma direkleri devrildiği yerden vinç yardımıyla kaldırılarak yeniden tıra yüklenmesinin ardından zarar gören araçlar vatandaşlar tarafından itilmek suretiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Bu sırada aracı zarar gören bir kişi, "Muhatabım kim onu öğrenmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır üzerindeki direklerin devrilerek zarar verdiği araç sahibinden 'Muhatabım kim' tepkisi - Son Dakika


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