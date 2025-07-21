Tır ve Akaryakıt Tankeri Çarpıştı

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir mevkiinde beton büz yüklü tır ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada tır şoförü yaralanırken, yakıt sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kapatılan yolda kilometrelece araç kuyruğu oluştu.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tır, aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada tır şoförü yaralanırken, olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından akaryakıt tankerinden sızan yakıt nedeniyle otoyolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarından inen vatandaşlar, yol kenarında oturarak yolun açılmasını bekledi. Oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR