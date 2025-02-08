Tiran'da Hükümet Karşıtı Protesto Düzenlendi

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefet partileri tarafından hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Arnavutluk'ta hükümet karşıtları bir araya geldi. Başkent Tiran'da Demokrat Parti'nin (DP) de aralarında bulunduğu muhalefet partileri tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. DP lideri Sali Berisha'nın çağrısıyla gerçekleştirilen gösteri, Ulusun Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan protestocular, protestoların devam edeceğini ve hükümetin politikalarını eleştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

DP lideri Sali Berisha gösteride yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un acil bir durumda olduğunu ve değişimin hızla gerçekleşeceğini vurguladı. Berisha, Arnavutları yoksulluk ve sefaletten kurtaracaklarını, çiftçilerin hak ettikleri sübvansiyonları alacaklarını ve hırsızlık ile yağma düzeninin yerini vatandaşın çıkarlarının merkezde olduğu bir düzenin alacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de tutuklanan İlir Meta, gönderdiği sesli bir mesajda, haksız yere hapiste olduğunu ve savcılığın Başbakan Edi Rama'nın yaptıkları karşısında sustuğunu dile getirdi. Hükümeti eleştiren Meta, kalabalığa değişim çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren gösteride başbakanlık binasına atılan ses bombalarından etkilenen 3 polis memuru hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - TİRAN