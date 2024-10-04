Tırın Ani Manevrası Kağıt Bobinlerini Yol Aşırdı - Son Dakika
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Tırın Ani Manevrası Kağıt Bobinlerini Yol Aşırdı

Tırın Ani Manevrası Kağıt Bobinlerini Yol Aşırdı

Kula'da tır, otomobile çarpmamak için manevra yaptı; kağıt bobinleri yola savruldu. Şans eseri yaralanan yok.

04.10.2024 16:07
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki kağıt bobinleri yüklü tırın aynı yönde giden bir otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla, tırda yüklü kağıt bobinleri yola savruldu. Ani manevranın etkisiyle yola savrulan bobinlerden biri, bir otomobilin üzerine düştü. Şans eseri araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Levent Kelezoğlu idaresindeki 06 DYB 807 çekici plakalı kağıt bobinleri yüklü tır, Hisarkapı kavşağındaki trafik ışıklarına yaklaştığında aynı yönde giden Mehmet Kadri Göral yönetimindeki 35 BLZ 801 plakalı otomobilin fren yapması sonucu otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Önünde seyreden otomobile çarpmaktan kurtulan tırda yüklü kağıt bobinleri, ani manevranın etkisiyle yola savrulurken, bobinlerden bir tanesi Mehmet Kadri Göral idaresindeki 35 BLZ 801 plakalı aracın üzerinde düştü. Otomobil sürücüsü, bobinin arka koltuk tarafına düşmesiyle şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde başka bir yolcunun olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Öte yandan, kaza ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazaya karışan araçlar ve yola savrulan kağıt bobinlerinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırın Ani Manevrası Kağıt Bobinlerini Yol Aşırdı - Son Dakika

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