Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Ferahimşalvuz Mahallesi Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde bir market önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki Suzan Gök yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Z.Ç. yönetimindeki 33 CYC plakalı tır çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tır şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN