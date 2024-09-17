Tofaş kazasında sürücü sağ kurtuldu

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Hurdaya dönen Tofaş'tan burnu bile kanamadan çıktı

MALATYA - Malatya'da, kontrolünden çıkarak metrelerce savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, eşi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya - Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen Murat K. idaresindeki 23 TD 008 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarındaki su birikintisine girdikten sonra metrelerce savrularak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücünün burnu bile kanamaz iken eşi ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.