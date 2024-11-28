TOFAŞ Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi D91 Karayolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 31 PAY 19 plakalı FİAT TOFAŞ marka otomobil, D91 Karayolu üzerinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralı H.K., Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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