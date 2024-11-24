TOGG ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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TOGG ile çarpışan kamyonet devrildi, 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesi Denizli- Antalya karayolunda TOGG'un arkadan çarptığı kamyonet şarampole düşerek ters döndü. Kamyonet sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Çamköy köyü Denizli- Antalya karayolu Aksu Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Furkan E. idaresindeki 15 TOG 077 plakalı TOGG marka otomobil Denizli-Antalya yolu Aksu Köprüsü Kavşağına doğru seyir halindeyken İbrahim Ö. idaresindeki 20 YD 367 plakalı Hyundai marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole düşerek devrilirken kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken İbrahim Ö.'nün 1.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.