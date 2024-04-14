Tokat\'ın Erbaa ilçesinde aynı aileden 3 kişi yaralandı

3.Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza: 12: 30 sıralarında D-100 karayolu Hacıpazar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan Ordu'nun Mesudiye ilçesi istikametine giden Ercan Karaduman idaresindeki Fiat markalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarında virajı alamayacak yol kenarındaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü ile aynı aileden Hurşit ve Emirhan Karaduman yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT