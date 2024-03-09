Tokat\'ın Turhal ilçesinde otomobil alev aldı

Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yükselmesiyle birlikte alev topuna dönen aracı kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler söndürüldü. Otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. - TOKAT
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