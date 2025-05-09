Tokat-Sivas\'ta Çalıntı Araç Operasyonu

Tokat ve Sivas'ta çalıntı ve motor ve şasi numaraları çalıntı araçlarla değiştirilen hasarlı veya hurdaya ayrılmış araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 30'dan fazla araç ve parça ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat ve Sivas'ta çalıntı, hacizli ve şase veya motor numarası değiştirilmiş araçlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. İki ilde 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çekici, binek araç ve motor bloklarının da aralarında bulunduğu 30'u aşkın vasıta ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Yapılan incelemede bazı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, birçoğunun pert kayıtlı olduğu ve bu araçların yasa dışı yollarla tekrar trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca söz konusu araçların Tokat merkezindeki çeşitli otoparklardan illegal şekilde çıkarıldığı tespit edildi. B.K., M.M.B., U.K.U., O.M.S., S.E., B.A., E.B., M.K., Ö.S., A.Y., S.Y., A.C. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Y.A., mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. - TOKAT