Tokat\'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Tokat'ta deprem paniği: Vatandaşlar sokağa döküldü
TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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