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Tokat'ta yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tokat\'ta yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi
29.12.2023 - 17:45,
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Tokat'ta yılbaşı öncesi İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Halk sağlığını olumsuz etkileyen sahte alkol kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Aralık ayı içerisinde Tokat Merkez, Zile ve Turhal İlçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar da 686 litre sahte alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Tokat, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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