Tokat'ta damperi açılan tır üst geçide çarpıp devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta damperi açılan tır üst geçide çarpıp devrildi, sürücü yaralandı

Tokat\'ta damperi açılan tır üst geçide çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
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Tokat'ta seyir halindeyken damperi açılan tır, yaya üst geçidine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale ederken, üst geçide sıkışan damperin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta seyir halindeyken damperi açılan tır, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçide takılan damper araçtan koparken, kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.

Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerindeki Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (65) yönetimindeki 60 BK 928 plakalı tır, yükünü boşalttıktan sonra Turhal istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken aracın damper kısmı henüz bilinmeyen nedenle havaya kalktı. Açılan damper, bulvar üzerindeki yaya üst geçidine çarparak takılı kaldı. Çarpmanın şiddetiyle damper tırdan koparken, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Üst geçide sıkışan damperin bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta damperi açılan tır üst geçide çarpıp devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta damperi açılan tır üst geçide çarpıp devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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