Tokat\'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

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2 gündür peş peşe depremlerin yaşandığı ve en son 5.6'lık sarsıntının ardından tekrar gündem olan Tokat'ın Sulusaray ilçesi gece boyunca 5 kez daha sallandı. Başta ilçe ve kent merkezi olmak üzere tüm Tokat adeta diken üstünde beklerken depremin merkez üssünden görüntüler geldi.

BİNALAR YIKILDI, MİNARELER DÜŞTÜ

Sulusaray ilçesinden dron ile havadan alınan görüntülerinde depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

"SABAHA KADAR ARABADA BEKLEDİK"

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor. Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor. Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.