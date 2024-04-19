Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

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Tokat'ta 5.6'lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta beşik gibi sallanan Sulusaray ilçesinde hasarın boyutu havadan alınan görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde çok sayıda binanın yıkıldığı, minarelerin düştüğü görülürken kentteki insanlar sabaha kadar korku dolu bir gece geçirdi.

19.04.2024 07:17
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2 gündür peş peşe depremlerin yaşandığı ve en son 5.6'lık sarsıntının ardından tekrar gündem olan Tokat'ın Sulusaray ilçesi gece boyunca 5 kez daha sallandı. Başta ilçe ve kent merkezi olmak üzere tüm Tokat adeta diken üstünde beklerken depremin merkez üssünden görüntüler geldi.

BİNALAR YIKILDI, MİNARELER DÜŞTÜ

Sulusaray ilçesinden dron ile havadan alınan görüntülerinde depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Tokat'ta 5.6'lık depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

"SABAHA KADAR ARABADA BEKLEDİK"

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor. Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor. Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

Tokat'ta 5.6'lık depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Tokat'ta 5.6'lık depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Tokat\'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ERŞAN KUNERİ: depremde camilerin hasar görmemesi gerekmezmi?? camiler ibadethane deeğilmi? cami gibi kutsal bir yer neden tahrip olur?? camiinin ilaahi bir güç tarafından korunması zarar görmemesi gerekmiyirmu?? demekki ilahi bir güç yok yalan ... 9 239 Yanıtla ahmet aksoy: Cami insanın kalbindedir binalar yapılır yıkılır kutsiyet gerçek manada kalpde başlar sağlam bina Allah korkusu ve kul hakkı gözeterek malzemeden çalmadan yapılırsa hiç birşey olmaz dim dik durur ister cami ister mesken fark etmez demekki neymiş İşini yaparken Allah korkusu ile yaparsan yıkılmazmış ayrıca depremi verende O ilahi güç sanada nefes verende O 111 5 Ramazan Karataş: Kral depremlerde oyle bisey olsa inan sen secdeden basini kaldirmazsin:) 47 1 Abdullah Kara: Baktığın her şeyden rabbinin varlığını anlayamadıysan üzerine toprak örtülüp cenazenden herkes çekildiğinde kabrine sorgu melekleri gelince anlarsın fakat iş işten geçmiş olacak.. 45 1 Ercan Karatas: Al işte bitane daha imansız gelmiş 38 0 Yücel Çetinkol: “Mal manyak olursa Baytar neylesin derler”senin o geri kafana bu konuda açıklama yapmak duvara konuşmak gibi olur 35 1 Yusuf Çarman: Beyin bedava 15 0
  • Mustafa Erbaşı: CAMİLER YIKILMASA İYI İNSANLARA MUSUBET UĞRAMASA İMTAHAN OLMAZ İYİ İLE KÖTÜ ORTAYA ÇIKMAZ..... 29 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: geçmiş olsun, Allah bir daha yaşatmasın ancak deprem bölgesi antik kent gibi, binalar ya da yapılar üflesen yıkılacak gibi, yani eski yapılar yıkılabilir ama can kaybı olmaz, tekrar vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum... 27 0 Yanıtla
  • Reyyan: maraş depremini yaşamış biri olarak söylüyorum o korku gerçekten tarif edilemez umarım depremler son bulur ya da gereken önlemler alınıır 3 0 Yanıtla
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