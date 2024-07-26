Tokat'ta Eski Muhtarın Ölümüyle Sonuçlanan Kavga - Son Dakika
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Tokat'ta Eski Muhtarın Ölümüyle Sonuçlanan Kavga

Tokat'ın Madas köyünde sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışmada eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi. Ölen eski muhtarın, eski milletvekili Lütfi Ceylan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

26.07.2024 19:56
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Eski muhtarı öldüren yeni muhtar hakim karşısında

Eski ve yeni muhtarın ölümle sonuçlanan kavgasında ölen Mustafa Ceylan'ın eski 21. dönem Tokat milletvekili Lütfi Ceylan'ın kardeşi olduğu öğrenildi

TOKAT - Tokat'ta sulama nedeniyle çıkan tartışmada eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevke edildi.

Tokat merkeze bağlı Madas köyünde geçtiğimiz gün sulama meselesi nedeniyle köy muhtarı Dursun Bezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan çıkan silahlı kavgada Ceylan ölmüş kızı Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhtar Dursun Bezin ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Bezin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Zanlılar adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden vurdunuz" sorusuna cevap vermedi.

Hayatını kaybeden eski muhtar Mustafa Ceylan'ın 21. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Lütfi Ceylan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Ceylan'da 2015 tarihinde Çorum'da geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmişti.

(YK-GF-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Eski Muhtarın Ölümüyle Sonuçlanan Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Eski Muhtarın Ölümüyle Sonuçlanan Kavga - Son Dakika
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