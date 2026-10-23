Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil ters döndü, araçtaki 3 kişi hafif yaralandı

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil ters döndü, araçtaki 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta Behzat Bulvarı kapalı pazar yeri mevkiinde kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi hafif yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, inceleme başlatıldı.
Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Behzat Bulvarı kapalı pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. (19) yönetimindeki 19 AFS 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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