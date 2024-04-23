Tokat'ta park kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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Tokat'ta park kavgası kanlı bitti

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Tokat'ta park kavgasında kadın sürücü hastanelik ettiler. Tokat'ta park yüzünden kavga etti: Minibüsten inenler sopalarına sarıldı. Yasemin Özdamar'ın kolu kırıldı ve başına 15 dikiş atıldı. Olay sonrası ifadesi alınan sopalı saldırganlar serbest bırakıldı.

23.04.2024 11:55
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Tokat'ta park kavgası kanlı bitti

Tokat'ta park kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler

Tokat'ta park yüzünden kavga etti: Minibüsten inenler sopalarına sarıldı

TOKAT - Tokat'ta bir kadın sürücü park yüzünden bir çiftle tartıştı. Öfkeli eş yakınlarını çağırınca ortalık karıştı. Bir araç dolusu magandadan dayak yiyen Yasemin Özdamar'ın kolu kırıldı ve başına 15 dikiş atıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Yasemin Özdamar, iş gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı. Özdamar, arkasına park edilen araç yüzünden çıkamadı. Araçta numara yazmadığını görünce 15 dakika bekledikten sonra yoldan geçen polisten yardım isteyerek anons ettirdi. Dakikalar sonra da minibüs sahibi çift geldi. Yasemin Özdamar isyan edince tartışma kavgaya dönüştü. Minibüs sahibi cama vurmaya başladı ve baltayı alarak Özdamar'ın aracına vuracağı sırada kadın sürücü otomobildeki biber gazını alarak saldıranlara sıktı. Bunun üzerine karşı tarafta yakınlarını çağırdı. 5 dakika sonra olay yerine gelen minibüsten inen Özdamar çiftine saldırmaya başladı. Bir olan aile, kadın sürücüye sopalarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise çevredekilerin kavgayı ayırmaktansa izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Olay sonrası ifadesi alınan sopalı saldırganlar serbest bırakıldı.

"Kafamın bir tarafında 9 diğer tarafında 6 dikiş var"

Olayı anlatan Yasemin Özdamar, "İşim gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmiştim. Aracımı yol kenarına park ettim. İşlerimi halledip arabanın yanına geldiğimde otomobilin arkasında bir transitin olduğunu gördüm. 15 dakika süresi var diye bekledim. 15 dakikayı geçince gelen giden de olmadı. Arabanın da üzerinde numara yazmıyordu. O sırada yoldan geçen bir polisi gördüm. Anons ettirdim. Anonstan 15 dakika sonra yine gelen olmadı. Yarım saat sonra minibüsün sahibinin eşi bayan geldi. Sormak benim en doğal hakkım ve yarım saattir sizi bekliyorum neredesiniz diye sordum. Bankada işimiz vardı bekliyorduk diye ters cevap verdiler. Ben de beklemek zorunda mıyım en azından numara bıraksaydınız diyerek araca bindim. O sırada da eşi gelerek ne diyorsun sen diyerek araca saldırdı. O sırada adamın içki koktuğu için alkollü olduğunu anladım ve camla kapıyı kapattım. Adam gitti arabadan baltasını aldı ben de aracımdan biber gazını aldım. Aramızda 1 metre mesafe vardı. Araca baltayı vuracakken ben biber gazı sıktım. Adam bağırırken eşiyle kızı da arabamı tekmeliyorlardı. Benim de elimde sopa vardı kovalamaya başladım. Çok rahat vuracakken çocuktu diye hiç vurmadım. Korkutmak amaçlı kovaladım ve tehdit savurarak kaçtılar. Telefona sarıldılar ve orada oldukları için arabama da gidemedim. Esnafa polisi arayın dedim ama kimse de yardım etmedi. Telefonla akrabalarını çağırmasıyla bir minibüs dolusu adam indi. Baktım hepsinin elinde sopa var. Minibüsten inince bir yere sığınırım diye karşı yola kaçmaya çalıştım. Hatırladığım kadarıyla peşimden birisi geldi. Birisi kafama vurdu. Tekrar vurmaya başladığında elimi kaldırdım. İki üç defa daha vurdu. Kafamın birinde 9 diğer tarafında altı dikiş var. Elim de kırıldı. Hiç hissetmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kavga, Tokat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta park kavgası kanlı bitti - Son Dakika

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