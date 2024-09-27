Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

3.Sayfa

Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul\'un göbeğinde ürküten görüntüler

MasterChef Türkiye\'de 100 bin TL\'lik ödülün sahibi belli oldu

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

Tokat'ta bir sağlık çalışanının, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük çocuğu öldüresiye darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK ÇALIŞANI, KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.