Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

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Tokat'ta sağlık çalışanı olan bir kadın, 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle sokak ortasında öldüresiye darp etti. Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

27.09.2024 21:17
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Tokat'ta bir sağlık çalışanının, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük çocuğu öldüresiye darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

SAĞLIK ÇALIŞANI, KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti.

Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • k K:
    ölderesiye dövdü iddinızın gerçeğe aykırı olduğunun kanıtı yayınladığınız olay videodur. Gercekci olmaniz gerek. 372 37 Yanıtla
  • Hakan Demirel:
    İnsanı zivanadan çıkarmış belli yoksa kimse dovmez 285 44 Yanıtla
    Anazarbus :
    Çocuğunu dövseydi tepkin aynı mi olurdu yoksa bu empatin sadece çocuk yabancı diye mi 37 83
  • Lokman Hekimoloji:
    kim bilir daha neler yapti firlama 266 50 Yanıtla
    Melike Boran:
    Yapsada o bir çocuk aklın o kadar mı çalışıyor senin 30 103
  • Dinçer Şahin:
    ne iş yaptığının bir önemi yok sonuçta bu zile basıp giden bir çocuk uyarırsın gidersin biz neden böyle olduk anlamıyorum yazıklar olsun 79 189 Yanıtla
    hasan celik:
    La videoyu izle videoyu bunların haberciliğini zikem ben. Hee olum çocuk canını zor kurtarmış yaa 47 8
  • Thecaptainblack:
    Kendini savunamayacak yaşta küçük çocuğa karşı adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanmalı 46 204 Yanıtla
  • Murat Ortahisar:
    Nasıl oluyor öldüresiye darp etmek. Haber yapanın saglik çalışanları ile derdi var galiba. Kız biraz sert uyarmış , haklıdır diyemem ama cocukda arkasından tehdit eder gibi parmak sallıyor. Kendi ülkemizde kendimizi anlatmak kalıyoruz. Haberi yapanı da kınıyorum. 185 22 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Çok iyi yapmış ellerine sağlık ama akıllanacağı yok !!! 155 34 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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