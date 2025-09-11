Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e 3 yıla kadar hapis talebi

11.09.2025 09:34
Hakkında 3 yıla kadar hapis talebi bulunan Tolunay Ören’in aylık kazancının 250-300 bin lira olduğu iddianamede yer aldı. Ören ifadesinde ise “Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında, yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", Tolunay Ören ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

PROMOSYON KODU İLE TEŞVİK

İddianamede, Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medya hesabında paylaşarak söz konusu oyunun tanıtımını yaptığı ve siteye ait promosyon kodu veren bağlantı aracılığıyla takipçilerini oyun oynamaya teşvik ettiği aktarıldı. Ayrıca, site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında "kasa açılımı" adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan "skin" veya "item" adı verilen eşyaları elde ettikleri, bu eşyaların maddi değere sahip olduğu, yatırılan miktarın çok altında veya çok üstünde değere sahip olabildikleri ve nakde çevrilerek şansa dayalı haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

"BU PAYLAŞIMLARIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İddianamede şüpheli Ören'in ifadesine de yer verildi. Aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyen Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tolunay Ören'in "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Tolunay Ören, Sosyal Medya, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Medya, Son Dakika

