Tosya\'da Kaza: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 34 EC 6294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Ö.F.Ç. (11), Z.G. (22) ve A.Y. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU