Trabzon Araklı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Trabzon Araklı\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kalecik Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Tünel 2 saat boyunca ulaşıma kapandı ve yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

25.04.2024 11:36
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde tünel içerisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kalecik Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun tünel içerisinde ani fren yapması sonucu bu kamyona arkadan gelen 2 kamyon ile 61 LZ 838 bir minibüs çarptı. Kazada bir kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tünel 2 saat ulaşıma kapanırken, yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon Araklı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Araklı'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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