Trabzon Araklı\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

3.Sayfa

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde tünel içerisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kalecik Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun tünel içerisinde ani fren yapması sonucu bu kamyona arkadan gelen 2 kamyon ile 61 LZ 838 bir minibüs çarptı. Kazada bir kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tünel 2 saat ulaşıma kapanırken, yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON