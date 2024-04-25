Trabzon Araklı\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde tünel içerisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kamyon sürücüsü ile yaralıların kimlikleri belirlendi.

Kaza ilçenin Kalecik Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Y.A. yönetimindeki 61 ET 941 plakalı kamyonet, tünel içerisinde arızalanması sonucu geriden gelen H.D yönetimindeki 61 K 10126 plakalı kamyon önündeki kamyonete çarpmamak için durdu. Bu sırada arkasından gelen İlker Çahaloğlu 08 ABC 395 plakalı kamyon önündeki kamyona hızla çarptı. Kaza yapan kamyonun arkasından gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 LZ 838 plakalı minibüs de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü İlker Çahaloğlu araç içinde sıkışarak hayatını kaybederken, minibüste bulunan F.A., Z.Ç. ve E.K. ile diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle tünel 2 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON