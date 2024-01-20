 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan baba ve kız, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 180 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar, çekilen banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceklerini söyleyerek şahısları kandırdı. Baba ve kız, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Trabzon\'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu
20.01.2024 - 10:57,
Abone Ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir baba ile kızı telefon dolandırıcılarının sözüne kanarak 180 bin lirasından oldu. Telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz" sözüyle baba ve kızını tuzaklarına düşürdü.

Ortahisar'a bağlı Gülbaharhatun Mahallesinde yaşanan olayda Ş.U. (65) ve kızı B.U. (28) aldıkları telefonla banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcıların "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz." teklifiyle karşılaştı.

DOLANDIRICILAR PARAYI HESAPTAN HESABA HAVALE ETTİRDİLER

Dolandırıcıların yalanına kanan baba ve kızı, telefonlarına gelen mesaj kodlarını ve hesap bilgilerini şüpheliye gönderdi. Ş.U. hesabını kontrol ettiğinde 200 bin TL tutarında kredi çekildiğini ve bu paranın 180 bin TL'sinin kızı B.U.'nun hesabına aktarıldığını gördü.

TELEFONA ULAŞAMAYINCA GERÇEĞİ ANLADILAR

İşlem sonrası B.U.'yu arayan dolandırıcılar, parayı başka bir hesaba çıkartmasını istediler. B.U.'nun parayı istenilen hesaba aktarmasının ardından tekrar kendilerini arayan dolandırıcıyı arayan baba ve kızı kendisine ulaşamayınca gerçeği anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ortahisar, Trabzon, Sigorta, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu - Son Dakika


11:23
İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement