Trabzon\'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir baba ile kızı telefon dolandırıcılarının sözüne kanarak 180 bin lirasından oldu. Telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz" sözüyle baba ve kızını tuzaklarına düşürdü.

Ortahisar'a bağlı Gülbaharhatun Mahallesinde yaşanan olayda Ş.U. (65) ve kızı B.U. (28) aldıkları telefonla banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcıların "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz." teklifiyle karşılaştı.

DOLANDIRICILAR PARAYI HESAPTAN HESABA HAVALE ETTİRDİLER

Dolandırıcıların yalanına kanan baba ve kızı, telefonlarına gelen mesaj kodlarını ve hesap bilgilerini şüpheliye gönderdi. Ş.U. hesabını kontrol ettiğinde 200 bin TL tutarında kredi çekildiğini ve bu paranın 180 bin TL'sinin kızı B.U.'nun hesabına aktarıldığını gördü.

TELEFONA ULAŞAMAYINCA GERÇEĞİ ANLADILAR

İşlem sonrası B.U.'yu arayan dolandırıcılar, parayı başka bir hesaba çıkartmasını istediler. B.U.'nun parayı istenilen hesaba aktarmasının ardından tekrar kendilerini arayan dolandırıcıyı arayan baba ve kızı kendisine ulaşamayınca gerçeği anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.