Trabzon\'da Bomba Şüphesiyle Çekilen Teknede Şüpheli Cisim Bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında ters dönmüş şekilde bulunduktan sonra bomba şüphesiyle limanı çekilen ve SAS komandolarının incelemesi sonucu şüpheli bir cismin bulunduğu tekne çekici yardımıyla karaya çekildi. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bağlı Mersin Mahallesi açıklarında dün öğle saatlerinde bir balıkçı tarafından ters dönmüş vaziyette suyun üzerinde bulunan tekne ile ilgili Sahil Güvenlik ekiplerince inceleme başlatıldı. SAS komandolarının su altında yaptığı inceleme sonrası bomba şüphesi ile bir cisim bulundu. Bulunan cismi bağlanan şamandıra tekrar Mersin açıklarına getirilerek fünye yardımıyla patlatıldı. Büyük bir gürültü ile gerçekleşen patlamada çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, denizde bulunan tekne çekici yardımıyla karaya çekildi.
Teknede radar cihazı ve 2 adet motorun olduğu öğrenilirken, teknenin Rusya-Ukrayna savaşında Rus donanmasına yönelik saldırı amaçlı hazırlanmış olabileceği iddiası ile fırtına ve dalgalarla Trabzon açıklarına sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Trabzon Valiliği: "Açık denizin 20 metre derinliğinde güvenli bir şekilde imha edilmiştir"
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde 20 Şubat 2024 tarihinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna-Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizin 20 metre derinliğinde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da Bomba Şüphesiyle Çekilen Teknede Şüpheli Cisim Bulundu - Son Dakika
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