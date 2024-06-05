Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza - Son Dakika
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Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından tespit edilerek 15 bin 173 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada yapılan ihbar sonucu tespit edilen sürücü, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 15 bin 173 TL trafik idari para cezası aldı ve motosikleti jandarmaya teslim edildi.

05.06.2024 23:23
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Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından tespit edilerek 15 bin 173 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan ihbara istinaden D-400 Karayolu Konaklı bölgesinde 07 BBN 798 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı görülen sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu trafiği tehlikeye atan sürücü işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Amirliğine getirildi. Yapılan kontroller sonucunda şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-a (sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak), 78/1-b (motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması), motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak maddelerinden toplamda 15 bin 173 TL trafik idari para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsü ise Türk Ceza Kanunu 179. maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza - Son Dakika
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