Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafikte art arda şerit değiştirerek seyreden ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan iki araç sürücüsüne toplam 20 bin 520 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Safranbolu - Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde bulunan bazı araçların, yoğun trafiğe rağmen konvoy oluşturup art arda şerit değiştirdiği ve bu sırada diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücülerin kısa süre içinde defalarca şerit değiştirerek ilerlediği, bazı araçların ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.

Safranbolu - Karabük kara yolu üzerinde bulunan polis sorumluluk sahasında gerçekleştirilen denetimlerde, konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki araç sürücüsü tespit edildi.

Emniyet birimlerince yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 20 bin 520 lira trafik idari para cezası uygulandı. - KARABÜK