Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler

Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler
20.08.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da sürücüler, tehlikeli şerit değişimi nedeniyle 20 bin 520 lira ceza aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafikte art arda şerit değiştirerek seyreden ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan iki araç sürücüsüne toplam 20 bin 520 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Safranbolu - Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde bulunan bazı araçların, yoğun trafiğe rağmen konvoy oluşturup art arda şerit değiştirdiği ve bu sırada diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücülerin kısa süre içinde defalarca şerit değiştirerek ilerlediği, bazı araçların ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.

Safranbolu - Karabük kara yolu üzerinde bulunan polis sorumluluk sahasında gerçekleştirilen denetimlerde, konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki araç sürücüsü tespit edildi.

Emniyet birimlerince yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 20 bin 520 lira trafik idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Safranbolu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:44:13. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik İhlali: 20 Bin Lira Cezalı Sürücüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.