Trafik ışığında bekleyen gurbetçi aileye bıçaklı saldırı

ANKARA - Başkentte, trafik ışığında yeşil yandığı sırada geç kalkan gurbetçi aileye arkadaki araçta bulunan şahıslar bıçakla saldırdı.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesi Yavuzselim Mahallesi Eskişabanözü Kavşağı'nda gerçekleşti. Trafik ışığında yeşil yandığı sırada geç kalkan Adnan Akman ve otomobilde bulunan oğlu Sinan Can Akman'a arkadaki otomobilde bulunan Çağatay Kuzucu bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Sinan Can Akman ağrı yaralanırken babası Adnan Akman sırtından yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşan zanlı Çağatay Kuzucu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.