Trafik Kazalarını Önlemek İçin Tarım Araçları Eğitimi

Kars İl Jandarma Komutanlığı, hasat sezonunda yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kırsal bölgelerde bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Soylu Köyü'nde biçerdöver ve traktör sürücülerine yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

Tarım sezonunun yoğun olarak yaşandığı bu günlerde tarım araçlarının karayollarını daha sık kullanması nedeniyle gerçekleştirilen eğitimde, sürücülere hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken kurallar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Seminerde özellikle gece saatlerinde traktör ve tarım araçlarında reflektör ile tepe lambasının kullanılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Görünürlüğü artıran bu ekipmanların kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığı ifade edilirken, eksik donanımla trafiğe çıkılmaması konusunda sürücüler uyarıldı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan bilgilendirmede, seyir sırasında trafik güvenliğine azami dikkat edilmesi, traktörlerin römorklarında ECE-37/70 standartlarına uygun reflektör bulundurulmasının zorunluluğu ve karayollarında geçiş önceliği kurallarına riayet edilmesi gerektiği anlatıldı.

Eğitim kapsamında biçerdöver sürücülerine de önemli uyarılarda bulunuldu. Özellikle biçerdöverlerin kesici bıçakları açık şekilde karayolunda seyretmemesi gerektiği belirtilirken, bu durumun hem sürücüler hem de diğer araçlar için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Sürücülere ayrıca anayola çıkışlarda ve sağa-sola dönüşlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, dönüş manevralarında dikkatli olunması ve trafik akışının kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, traktörlere yalnızca tek römork takılması gerektiğini, birden fazla römorkla trafiğe çıkılmasının hem yasal olmadığını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Bunun yanı sıra traktörlerin zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması ve araç muayenelerinin zamanında gerçekleştirilmesi konusunda da sürücülere bilgi verildi.

Eğitimde özellikle yük taşınan römorkların üzerine yolcu bindirilmemesi gerektiği vurgulanırken, kırsal bölgelerde sıkça karşılaşılan bu yanlış uygulamanın ölümcül kazalara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Program boyunca sürücülere genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yapılırken, güvenli sürüş teknikleri anlatıldı ve eğitim sonunda trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hasat döneminde tarım araçlarının trafikte yoğun olarak yer aldığına dikkat çeken jandarma ekipleri, tüm sürücülere trafik kurallarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu. Böylece hem üretimin güvenli şekilde sürdürülebileceği hem de trafik kazalarının önüne geçilebileceği ifade edildi.