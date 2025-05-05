Trafik kazası geçiren Berk Atan\'dan haftalar sonra yeni haber

Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veren oyuncu Berk Atan, 19 Nisan'da Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki set yolculuğu sırasında trafik kazası geçirdi. Atan'ın içinde bulunduğu araç, Mihalıççık ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan ünlü oyuncu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Oyuncu, hastane sürecinde yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullanarak durumunun ciddiyetini belirtmişti. Ancak bu açıklamasına rağmen moralinin yüksek olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini dile getirmişti.

Kaza sonrası hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Berk Atan, yaşadığı zor sürecin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından uzun süre sessizliğini koruyan Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Arabada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Atan, altına yalnızca "Çok şükür" notunu düşerek, hayranlarını bir nebze de olsa rahatlattı.