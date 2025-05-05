Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan haftalar sonra yeni haber - Son Dakika
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Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan haftalar sonra yeni haber

Trafik kazası geçiren Berk Atan\'dan haftalar sonra yeni haber

Geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan, taburcu oldu. Kaza sonrası kaburgalarında kırıklar oluşan Atan, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez sosyal medya sayfasından paylaşım yaptı. Atan paylaşımında "Çok şükür" diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

05.05.2025 12:04
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Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veren oyuncu Berk Atan, 19 Nisan'da Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki set yolculuğu sırasında trafik kazası geçirdi. Atan'ın içinde bulunduğu araç, Mihalıççık ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan ünlü oyuncu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan haftalar sonra yeni haber

Oyuncu, hastane sürecinde yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullanarak durumunun ciddiyetini belirtmişti. Ancak bu açıklamasına rağmen moralinin yüksek olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini dile getirmişti.

Kaza sonrası hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Berk Atan, yaşadığı zor sürecin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından uzun süre sessizliğini koruyan Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Arabada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Atan, altına yalnızca "Çok şükür" notunu düşerek, hayranlarını bir nebze de olsa rahatlattı.

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan haftalar sonra yeni haber - Son Dakika

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